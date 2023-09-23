В США объяснили, с чем связан провал визита Зеленского в ООН
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина потеряла регионы, нужные США из-за ресурсов
Официальный визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты оказался провальным, поскольку Украина потеряла регионы, интересные Вашингтону из-за доступа к природным ресурсам. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала журналиста Стивена Гарднера.
"Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины не имеют перспективы... Самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать", — сказал он.
По словам Джонсона, Америка рассчитывала на эти богатые природными ресурсами регионы Украины. Однако Россия их освободила, поэтому интерес Штатов к Незалежной утерян. И в связи с этим, подчеркнул эксперт, Зеленский остался недоволен встречами в ООН, ведь ему не пообещали новых вооружений.
Напомним, Владимир Зеленский на днях прилетел в США, где выступил на Генассамблее всемирной организации. На заседании Совбеза ООН он назвал два условия для прекращения конфликта на Украине. Ранее Лайф писал, что Зеленский специально давил на эмоции во время выступления на Генассамблее ООН. По словам экс-агента MI6 Крука, подобное поведение показывает, что политик находится в глубоком отчаянии. Украинский президент также посетил здание Капитолия в Вашингтоне. Вместе с тем сообщалось, что Зеленский и новый министр обороны Украины Рустем Умеров побывали в Пентагоне. Накануне стало известно о его визите в Канаду.
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