Официальный визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты оказался провальным, поскольку Украина потеряла регионы, интересные Вашингтону из-за доступа к природным ресурсам. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала журналиста Стивена Гарднера.

"Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины не имеют перспективы... Самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать", — сказал он.