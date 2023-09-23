В Минобрнауки назвали позором для Молдавии провокацию в адрес учёных

Минобрнауки РФ выражает поддержку учёным из стран, которых не пустили на международную конференцию "Русский язык как основа межнационального мира" в столице Молдавии Кишинёве. Об этом заявил замглавы ведомства Константин Могилевский.

19 сентября власти республики без объяснения причин не пустили в страну 15 учёных-филологов из России, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, которые прибыли туда для участия в международной конференции в рамках Года русского языка как языка межнационального общения. Их два дня продержали в аэропорту, а потом депортировали.

"Прежде всего хотел бы выразить поддержку нашим коллегам-учёным, попавшим в такую неприятную ситуацию. Эта провокация — позор для всей Молдавии, страны, в которой русский язык является вторым по распространённости после, собственно, самого молдавского", — подчеркнул Могилевский в беседе с RT.

Замминистра добавил, что такие демарши не добавляют Кишинёву авторитета на международной арене и в целом говорят об отношении к науке в Молдавии. Также Могилевский подчеркнул, что Минобрнауки открыто к сотрудничеству с учёными из всех стран, в том числе с молдавскими коллегами.