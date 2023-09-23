В Минобрнауки назвали позором для Молдавии провокацию в адрес учёных
Замглавы Минобрнауки Могилевский назвал позором для Молдавии депортацию учёных
Минобрнауки РФ выражает поддержку учёным из стран, которых не пустили на международную конференцию "Русский язык как основа межнационального мира" в столице Молдавии Кишинёве. Об этом заявил замглавы ведомства Константин Могилевский.
19 сентября власти республики без объяснения причин не пустили в страну 15 учёных-филологов из России, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, которые прибыли туда для участия в международной конференции в рамках Года русского языка как языка межнационального общения. Их два дня продержали в аэропорту, а потом депортировали.
"Прежде всего хотел бы выразить поддержку нашим коллегам-учёным, попавшим в такую неприятную ситуацию. Эта провокация — позор для всей Молдавии, страны, в которой русский язык является вторым по распространённости после, собственно, самого молдавского", — подчеркнул Могилевский в беседе с RT.
Замминистра добавил, что такие демарши не добавляют Кишинёву авторитета на международной арене и в целом говорят об отношении к науке в Молдавии. Также Могилевский подчеркнул, что Минобрнауки открыто к сотрудничеству с учёными из всех стран, в том числе с молдавскими коллегами.
По словам спикера, он не может объяснить, чем угрожали два десятка заслуженных исследователей, которые просто хотели встретиться со своими коллегами-филологами в Приднестровском государственном университете. Такие действия со стороны Молдавии указывают на истинное отношение страны к науке. Могилевский добавил, что Минобрнауки РФ всегда готово сотрудничать с учёными по всему миру и обязательно посодействует в организации сорванного мероприятия на территории России.
Ранее руководителя информационного агентства "Sputnik Молдова" буквально выгнали из Молдавии, депортировав из страны первым рейсом. При этом ему даже не дали собрать вещи и забрать домашних питомцев. После этого временного поверенного в делах Молдавии вызвали в МИД России. В итоге журналист вернулся в Москву и заявил о намерениях эвакуировать оставшегося в Молдавии кота. Своё слово он сдержал. А в МИД РФ заявили, что депортация главы "Sputnik Молдова" из Кишинёва не останется без ответа.