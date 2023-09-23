СМИ рассказали, какой подарок Запад случайно преподнёс России

В Евросоюзе серьёзно обеспокоены стычками Польши и Украины насчёт поставок зерна и вооружения. Об этом заявил журналист CNN Люк Макги.

"На этой неделе поддерживающая Украину Европа столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Польша — до сих пор самый верный союзник Киева на континенте — заявила, что прекратит отправлять оружие своему соседу", — сказано в материале.

По словам Макги, западные лидеры пришли в ярость, ведь Киев и Варшава показывают дурной пример странам, которые захотят отказаться поддерживать Украину. Журналист подчеркнул, что конфликты на Западе доказывают раздробленность Запада, а это в свою очередь выгодно Кремлю.

Напомним, отношения Польши и Украины ухудшились после решения Незалежной судиться с соседями из-за эмбарго на поставки зерна. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг, и отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Позже Варшава сообщила о намерениях также завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года и объявила о прекращении поставок оружия Киеву.

В Варшаве не хотят урегулирования кризиса в отношениях с Киевом, там, наоборот, на фоне предстоящих выборов нужна эскалация. Польский политолог Павел Мусялек считает, что взаимодействия двух государств так и останутся натянутыми.