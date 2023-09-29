Всемирный день сердца, День борьбы с пищевыми отходами, Птичья костка: Праздники и приметы 29 сентября Сегодня, 29 сентября, в России отмечаются два праздника, посвящённые медицинской теме. Один из них задуман как призыв ко всем следить за своим здоровьем. Два других праздника, выпадающих на этот день, касаются темы еды и нашего отношения к ней. 28 сентября, 21:01 29 сентября — Международный день сердца. Фото © Freepik / pressfoto

Всемирный день сердца

29 сентября в России отмечается праздник под названием Всемирный день сердца (World Heart Day). Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 29 сентября, дата не меняется;

учреждён в 2000 году по инициативе Всемирной федерации сердца (WHF);

инициатор — президент WHF Антони Байес де Луна;

цель — ещё раз напомнить всем об опасности сердечно-сосудистых заболеваний;

в этот день проводятся просветительские акции, бесплатные обследования.

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню сердца, проводятся во многих странах. В нашей стране же к этому празднику приурочена Российская национальная неделя здорового сердца, которая начитается с сегодняшнего дня.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — это целая группа болезней сердца и кровеносных сосудов. Она очень неоднородная. К таким заболеваниям относятся, например, ишемическая болезнь сердца, врождённый порок сердца, тромбоз глубоких вен и эмболия лёгких, артериальная гипертония, а также множество других. Ещё распространены инфаркты и инсульты, но это острые заболевания, которые появляются главным образом в результате закупоривания сосудов. Именно сердечно-сосудистые заболевания сейчас — это основная причина смертей во всём мире. Ежегодно они убивают более 18,6 миллиона человек. По данным Минздрава России, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности и в нашей стране.

Вот что нужно для профилактики таких болезней: физическая активность (150 минут в неделю);

отказ от вредных привычек;

здоровое, сбалансированное питание (в том числе употребление фруктов, отказ от сладкого);

достаточный сон;

периодические обследования у кардиолога.

День отоларинголога

29 сентября отмечается День отоларинголога. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Ещё один медицинский праздник, отмечающийся в России 29 сентября, — День отоларинголога. Рассказываем о нём: это российский профессиональный праздник;

официально не утверждён;

ежегодно отмечается 29 сентября, дата не смещается;

в этот день в медицинских учреждениях чествуют отоларингологов.

Труднопроизносимое название профессии отоларинголога на русском обрело другой вариант — лор-врач (ларингооторинолог). Дело в том, что слово отоларингология образовано путём сложения трёх греческих: laryngos (л) — гортань, otos (о) — ухо, rhinоs (р) — нос. Эта область медицины занимается изучением анатомии и физиологии упомянутых органов человека, а также диагностикой, лечением и профилактикой их заболеваний.

Переоценить значимость работы лор-врачей сложно. Так, после зрения слух является вторым по значимости чувством. А обоняние и вкус делают жизнь ярче и насыщенней. А ещё эти специалисты занимаются вопросами здоровья речевого аппарата, который крайне важен для всех нас. Также лор-органы необходимы человеку для сопротивления организма отрицательному влиянию окружающей среды. Объединение всех этих органов в одну область знаний объясняется их анатомической близостью, связанностью в работе. Сегодня в России чествуют специалистов, которые помогают нам следить за здоровьем уха, горла, носа и лечить их при необходимости.

Еврейский Суккот

29 сентября также отмечается Суккот (называется также Праздник кущей, Праздник собирания плодов): это один из основных танахических (относящихся к еврейской Библии) праздников еврейского народа;

один из трёх паломнических праздников;

начинается 15-го числа месяца Тишрей и продолжается на протяжении семи дней.

Праздник Суккот отсылает нас к богатой истории еврейского народа, к периоду, описанному в библейской книге "Исход". После того как Моисей вывел евреев из египетского рабства, они скитались в пустыне 40 лет, пока не умер последний вышедший из Египта еврей.

Бог не оставил своей помощью избранный народ. Скитаясь по пустыне, евреи вели простую жизнь, жили во временных жилищах — сукках. И мало их беспокоила прочность крыши над головой, ибо во всём они полагались на милость Всевышнего. Упоминания Суккота в разных частях Торы свидетельствуют, что предания о древнем еврейском празднике возникли ещё в те давние времена. Обретя свою землю и построив на ней прочные и надёжные жилища, иудеи каждый год продолжают на семь дней переселяться под кровлю временных шалашей — во исполнение заповеди Всевышнего.

День борьбы с пищевыми отходами

29 сентября — День борьбы с пищевыми отходами. Фото © Freepik

Ещё 29 сентября в России и других странах отмечается День борьбы с пищевыми отходами. Сейчас его праздником не назвать — можно будет сделать это, когда проблема будет решена. Рассказываем об этом событии: день учреждён резолюцией Генассамблеи ООН от 19 декабря 2019 года;

отмечается каждый год 29 сентября, дата не меняется;

полное название — Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах;

задуман для проведения информационных кампаний, направленных на сокращение объёма пищевых отходов.

Каждый год на Земле теряется или портится до трети производимого на планете продовольствия. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Эти подсчёты приблизительные, но масштаб проблемы передают. Пока в одних странах в мусорные вёдра отправляется ещё пригодная для употребления или переработки пища, в других — десятки миллионов человек вынуждены голодать.

Когда в ООН занялись изучением этого вопроса, там разработали специальные индексы, которые позволяют отслеживать потери продовольствия. Обнаружилось, что на отрезке от производства до поступления в магазины во всём мире теряется около 14% еды. У одних продуктов истекает срок годности, другие портятся при доставке. Есть способы, как сократить такие потери. Например, уменьшить количество звеньев в цепочке от производителя до потребителя.

Бороться с такой проблемой можно и на бытовом уровне. Например, замораживать продукты, которые не успеваете съесть. Также полезно не покупать лишнего, планировать свой рацион. А ещё некоторую еду можно путём нехитрой переработки спасти от попадания в мусорное ведро. Самый простой пример — делать сухари из подсохшего хлеба, готовить из остатков овощей рагу. Это будет маленький, но очень нужный для всей планеты вклад.

День бутерброда

29 сентября — День бутерброда. Фото © Unsplash / Raphael Nogueira

29 сентября в России можно отметить ещё один праздник, связанный с едой, — День бутерброда. Вот что о нём известно: праздник появился в Германии в 1999 году;

является неофициальным, распространился и в другие страны;

отмечается ежегодно 29 сентября, дата не меняется.

В конце прошлого века инициатором этого праздника в Германии стала компания, которая занималась маркетингом в сфере сельского хозяйства. Её уже нет, а вот идея отмечать День бутерброда осталась, а также разошлась по другим странам.

В России именно Германию можно считать родиной бутерброда, потому что эта нехитрая закуска в нашем языке даже называется немецким словом. Butterbrot дословно означает "хлеб с маслом", и в Германии продолжает использоваться по своему прямому назначению. А у нас бутербродом можно назвать хлеб и с колбасой, и с сыром, и так далее.

Самый очевидный способ отпраздновать сегодняшний праздник — приготовить бутерброд и съесть его. Впрочем, этим блюдом увлекаться не стоит. Так, врачи отмечают, что хлеб с маслом не стоит употреблять при сахарном диабете, атеросклерозе и лишнем весе. А перекус бутербродом с колбасой лучше заменить цельнозерновым хлебом и овощами.

Приметы 29 сентября

Птичья костка

29 сентября Русская православная церковь чтит память святой великомученицы Евфимии Халкидонской, которую ещё называют Всехвальной. Она происходила из христианской семьи. Вместе с единоверцами была арестована и подвернута мукам при императоре Диоклетиане. Согласно преданию, она оставалась цела, несмотря на продолжительные пытки, и вознеслась только когда её призвал голос с небес, случилось это в 304 году. Над её могилой был построен храм, в котором прошёл в 451 году Четвёртый Вселенский собор.

В народе же в этот день отмечали праздник Птичье голошение, или Птичья костка. Первое название объясняется тем, в этот период птицы улетают на юг, а в небе раздаются их голоса. Второе — традицией в эту дату готовить блюдо из гусей, чтобы по их костям определить, какой будет зима. Считалось, что толстые кости с обилием жира предрекают морозы, тонкие и нежирные — мягкие зимние месяцы. В этот день было принято ходить в баню, так как это считалось залогом оздоровления. Люди верили, что вода смоет болезни на целый год. Но веник нужно обязательно брать свой, иначе невзгоды перейдут от другого человека.

Погодные приметы 29 сентября

Дикие гуси и скворцы не улетели — к затяжной и сухой осени.

Кроты не утепляют норы — зима будет тёплой.

Листва пожелтела, но не опала — к поздней зиме.

Гром — к бесснежной зиме.

Именинники 29 сентября

29 сентября именины у российского актёра Виктора Хориняка. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

На сегодняшний день, 29 сентября, выпадают именины обладателей следующих имён: Алексей

Виктор

Григорий

Иосиф

Людмила

Сергей. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья.

Авторы Вадим Андреев