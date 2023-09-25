В США испугались испепеления Россией Су-24 со Storm Shadow прямо на аэродромах Западной Украины

Аэродромы на Западной Украине, с которых взлетают бомбардировщики ВСУ Су-24, в любой момент может уничтожить Российская армия. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

"Су-24, которые стреляли ракетами Storm Shadow, поднимались в воздух со взлётно-посадочных полос на западных рубежах Украины. Иными словами, рядом со Львовом. <…> На Западной Украине есть несколько таких полос. <…> Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами", — рассуждает Макгрегор.