Депутат Журова призвала не принимать за чистую монету слухи об Исинбаевой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Лайфом прокомментировала не совсем лестные слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о покинувшей Россию спортсменке Елене Исинбаевой. Она призвала не принимать всё за чистую монету, а дождаться личного заявления Исинбаевой.

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о покинувшей Россию и оскандалившейся Исинбаевой. Видео © LIFE

Парламентарий обратила внимание, что спортсмены уезжали из России ещё задолго до начала специальной военной операции, причём в ещё большем количестве, чем сейчас. Более того, у каждого для такого решения свои причины. Исинбаева, например, которой она долгое время не могла дозвониться, возможно, уехала к дочери, которая сейчас тренируется за границей в одной из тёплых стран.

"Сколько у нас родителей теннисных детей вывозят за границу, и [те] там тренируются, не меняя гражданства, кстати. А потом мы радуемся [их победам]", — указала собеседница Лайфа, отметив, что спортсменка должна сама объяснить свой поступок.