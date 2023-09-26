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26 сентября, 14:20

Депутат Журова призвала не принимать за чистую монету слухи об Исинбаевой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Лайфом прокомментировала не совсем лестные слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о покинувшей Россию спортсменке Елене Исинбаевой. Она призвала не принимать всё за чистую монету, а дождаться личного заявления Исинбаевой.

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о покинувшей Россию и оскандалившейся Исинбаевой. Видео © LIFE

Парламентарий обратила внимание, что спортсмены уезжали из России ещё задолго до начала специальной военной операции, причём в ещё большем количестве, чем сейчас. Более того, у каждого для такого решения свои причины. Исинбаева, например, которой она долгое время не могла дозвониться, возможно, уехала к дочери, которая сейчас тренируется за границей в одной из тёплых стран.

"Сколько у нас родителей теннисных детей вывозят за границу, и [те] там тренируются, не меняя гражданства, кстати. А потом мы радуемся [их победам]", — указала собеседница Лайфа, отметив, что спортсменка должна сама объяснить свой поступок.

А ситуацию с переименованием стадиона, носившего имя Исинбаевой, олимпийская чемпионка сочла неоднозначной, отметив, что вообще давать стадиону имя человека, который жив, несколько странно.

Журова высказалась о сменивших спортивное гражданство российских олимпийцах

Журова высказалась о сменивших спортивное гражданство российских олимпийцах

Как уже рассказывал Лайф, на двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву обрушился шквал критики после того, как она назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимыми такие заявления, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил её из состава центрального штаба. При этом в Махачкале даже переименовали стадион, названный когда-то в честь спортсменки. Между тем своё место в комиссии МОК ей удалось сохранить. Недавно появились слухи о том, что Исинбаева переехала в Испанию.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
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