Кремль уверен в необходимости судить нациста СС, которому стоя аплодировали в Парламенте Канады
Песков: РФ призывает Канаду предать правосудию нациста СС "Галичина"
Оттава должна отдать под суд нациста дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка, которому рукоплескали в канадском парламенте, или же разрешить его экстрадицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать этого преступника тем, кто собирается предать его правосудию. Здесь вряд ли даже есть какое-то место для судебного разбирательства", — пояснил он.
Песков подчеркнул, что преступления нацистов не имеют срока давности и не должны остаться безнаказанными. Он добавил, что Россия также ждёт международной реакции на овации в адрес нациста и не хочет "наблюдать молчание на этот счёт". Хотя спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота позже извинился за случившееся, вина за приглашение эсэсовца лежит не только на нём, отметил Песков. Он напомнил, что Хунке рукоплескал весь канадский парламент.
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Ранее Лайф писал, что 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады, куда также был приглашён бывший член дивизии СС "Галичина" — 98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Его стоя поприветствовали Зеленский, канадский премьер Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Позже спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за произошедшее, сказав, что якобы не знал всех деталей биографии Хунка. Однако Россия потребовала объяснений. В ООН тоже осудили канадские власти. А в Польше задумались об экстрадиции нациста для предания суду.
YouTube / CTV News