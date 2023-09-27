Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, включая вопросы гуманитарной помощи и обеспечения безопасности местного армянского населения. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Рассмотрены пути реализации комплекса трёхсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, касающихся разработки мирного договора между Баку и Ереваном, делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций", — добавили в министерстве.

Также Лавров и Байрамов в беседе затронули ряд сюжетов региональной и двусторонней повестки дня и условились о дальнейших контактах.