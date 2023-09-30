Захарова: Блинкен лжёт о том, что в СССР замалчивали трагедию в Бабьем Яре
Госсекретарь США Энтони Блинкен произнёс чудовищную ложь, заявив, что Советский Союз замалчивал события в Бабьем Яре. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29–30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к зачисткам. За несколько дней были убиты десятки тысяч евреев, цыган, советских военнопленных", — сказано в посте Захаровой.
При этом самая наглая часть лжи Блинкена заключается в его формулировке "Советы похоронили (замолчали) эту историю", считает дипломат. Она указала на то, что среди всех стран, которые последовательно обвиняли национал-социализм в преступлениях против человечности, в частности холокосте, первым был Советский Союз.
Блинкен вспомнил и о том, что фашисты в сентябре 1941 года зверски казнили 34 тысячи человек, а вот насчёт того, какая память об этих событиях осталась в СССР, цинично соврал, добавила представитель МИД. Кроме того, госсекретарь забыл упомянуть о том, что расстрелы в Киеве не прекращались до тех пор, пока в ноябре 1943 года город не освободила Красная армия.
Захарова уверена, что от человека, распорядившегося финансировать нацистский режим в Киеве, приказавшего голосовать против резолюции ГА ООН в осуждение нацизма, расизма и ксенофобии, а также не осудившего рукоплескания нацисту в Парламенте Канады, будучи признанным одним из влиятельнейших евреев в прошлом году, этого и следует ожидать.
Мировой скандал разгорелся после того, как в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовал 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло и он покинул пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. К слову, Трюдо уже опомнился и назвал произошедшее "чудовищным надругательством над памятью пострадавших от нацизма".