Захарова: Блинкен лжёт о том, что в СССР замалчивали трагедию в Бабьем Яре

Госсекретарь США Энтони Блинкен произнёс чудовищную ложь, заявив, что Советский Союз замалчивал события в Бабьем Яре. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29–30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к зачисткам. За несколько дней были убиты десятки тысяч евреев, цыган, советских военнопленных", — сказано в посте Захаровой.

При этом самая наглая часть лжи Блинкена заключается в его формулировке "Советы похоронили (замолчали) эту историю", считает дипломат. Она указала на то, что среди всех стран, которые последовательно обвиняли национал-социализм в преступлениях против человечности, в частности холокосте, первым был Советский Союз.

Блинкен вспомнил и о том, что фашисты в сентябре 1941 года зверски казнили 34 тысячи человек, а вот насчёт того, какая память об этих событиях осталась в СССР, цинично соврал, добавила представитель МИД. Кроме того, госсекретарь забыл упомянуть о том, что расстрелы в Киеве не прекращались до тех пор, пока в ноябре 1943 года город не освободила Красная армия.