"Физиономия — хищная": Бывшая невеста Гришечкина решилась на пластику из-за травли после смерти актёра

Бывшая невеста заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина решила сделать пластику после того, как столкнулась с огромным количеством хейта в Сети. Об этом сообщает kp.ru.

После смерти актёра многие поклонники обвиняли во всём его бывшую избранницу — ту самую Диану Бичарову, ради свадьбы с которой Гришечкин похудел на 15 килограммов. Фанаты писали, что она якобы довела мужчину, однако сама "виновница" объяснила, что они расстались ещё год назад и с тех пор поддерживают дружеское общение, а также видятся на работе — в творческом движении "Артисты воинам России".

"После его смерти меня буквально затравили, обзывая уродиной, и это ещё самое мягкое высказывание. Кто-то даже написал, что я старше Славы… И грудь у меня ненастоящая — за его счёт сделала, и физиономия — хищная", — пожаловалась бывший продюсер.