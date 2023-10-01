"Физиономия — хищная": Бывшая невеста Гришечкина решилась на пластику из-за травли после смерти актёра
Бывшая невеста Гришечкина решила сделать пластику из-за травли хейтеров в Сети
Бывшая невеста Вячеслава Гришечкина на приёме у челюстно-лицевого хирурга. Фото © kp.ru / Ольга Родина
Бывшая невеста заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина решила сделать пластику после того, как столкнулась с огромным количеством хейта в Сети. Об этом сообщает kp.ru.
После смерти актёра многие поклонники обвиняли во всём его бывшую избранницу — ту самую Диану Бичарову, ради свадьбы с которой Гришечкин похудел на 15 килограммов. Фанаты писали, что она якобы довела мужчину, однако сама "виновница" объяснила, что они расстались ещё год назад и с тех пор поддерживают дружеское общение, а также видятся на работе — в творческом движении "Артисты воинам России".
"После его смерти меня буквально затравили, обзывая уродиной, и это ещё самое мягкое высказывание. Кто-то даже написал, что я старше Славы… И грудь у меня ненастоящая — за его счёт сделала, и физиономия — хищная", — пожаловалась бывший продюсер.
В какой-то момент из-за шквала критики у женщины даже случился нервный срыв, после которого она решилась записаться к челюстно-лицевому хирургу. Врач осмотрел тело 34-летней Дианы и посоветовал ей сделать лазерную липосакцию в зоне подбородка, подтянуть щёки и подкорректировать кольца Венеры на шее "уколами красоты", а также подтвердил натуральность её груди. Однако бюст четвёртого размера "сказался" на спине девушки, где образовалась холка. Сама она уже не рассосётся — тоже придётся удалять.
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Как уже рассказывал Лайф, 16 сентября новость о смерти 61-летнего актёра Вячеслава Гришечкина потрясла всю страну. Долгое время артист страдал от последствий пережитого инфаркта и мог скончаться из-за сердечного приступа, причём его директор обвинил врачей в халатности. Здоровье у звезды сериала "Солдаты" пошатнулось ещё пять лет назад, после смерти любимой жены, актёр очень тяжело переживал утрату. У Гришечкина остался любимый пёс Беня, который до их пор живёт один в квартире — скулит по хозяину и ждёт его у кровати.