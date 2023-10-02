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Регион
Опубликовано 2 октября 2023, 14:28
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Министр обороны Британии очертил для ВСУ карту ударов по силам России ракетами Storm Shadow

Министр обороны Британии разрешил ВСУ атаковать войска РФ ракетами Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Обложка © Getty Images / Carl Court

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Обложка © Getty Images / Carl Court

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что украинская армия вольна наносить удары полученными от Лондона ракетами Storm Shadow по подразделениям Российской армии. Из его слов следует, что есть ограничение по территории: атаки разрешены на землях, которые Киев считает своими.

"С таким оружием, как Storm Shadow, ВСУ могут уничтожать российские войска в любой точке оккупированной территории. Конфликт потребляет оружие, боеприпасы и людей с ужасающей скоростью", — сказал Шэппс на конференции Консервативной партии, его цитирует британское издание Daily Express.

Министр обороны Британии призвал жителей Украины оставаться стойкими, а международное сообщество — продолжать поддерживать страну.

"Убитый" при ударе по штабу командующий Черноморским флотом появился на коллегии Минобороны
"Убитый" при ударе по штабу командующий Черноморским флотом появился на коллегии Минобороны

Ранее стало известно, что ВСУ 22 сентября атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе с помощью британских ракет Storm Shadow. В результате ударной волны в десяти соседних зданиях выбило окна. Кроме того, было повреждено историческое здание штаба, а также пропал один военный. На время ликвидации последствий ракетного удара в центре города была объявлена эвакуация, а к вечеру пожар в здании штаба был локализован.

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Андрей Бражников
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