Министр обороны Британии очертил для ВСУ карту ударов по силам России ракетами Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что украинская армия вольна наносить удары полученными от Лондона ракетами Storm Shadow по подразделениям Российской армии. Из его слов следует, что есть ограничение по территории: атаки разрешены на землях, которые Киев считает своими.