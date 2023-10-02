Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Великая Отечественная война не завершилась 9 мая 1945 года, а продолжается по сей день. Так он прокомментировал заявление бывшего министра юстиции Канады о том, что его страна стала для нацистов настоящим убежищем.

"Бывший министр юстиции Канады наконец-то официально признал, что Канада после Великой Отечественной войны стала прибежищем нацистских преступников. Да, это действительно так. <...> Великая Отечественная война не закончилась, она продолжается", — приводит его слова РИА "Новости".

Гагин также отметил, что с начала специальной военной операции стал руководить созданной при правительстве республики группой по сбору свидетельств нацистских преступлений. В ходе их выявления была обнаружена масса подобной литературы, напечатанной на Западе, особенно в канадском Торонто в 50-х и 60-х годах. Причём местное правительство не могло не знать об этом, уверен Гагин.