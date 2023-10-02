Гагин заявил, что Великая Отечественная война не закончилась
Советник главы ДНР Гагин: Великая Отечественная война всё ещё продолжается
Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Великая Отечественная война не завершилась 9 мая 1945 года, а продолжается по сей день. Так он прокомментировал заявление бывшего министра юстиции Канады о том, что его страна стала для нацистов настоящим убежищем.
"Бывший министр юстиции Канады наконец-то официально признал, что Канада после Великой Отечественной войны стала прибежищем нацистских преступников. Да, это действительно так. <...> Великая Отечественная война не закончилась, она продолжается", — приводит его слова РИА "Новости".
Гагин также отметил, что с начала специальной военной операции стал руководить созданной при правительстве республики группой по сбору свидетельств нацистских преступлений. В ходе их выявления была обнаружена масса подобной литературы, напечатанной на Западе, особенно в канадском Торонто в 50-х и 60-х годах. Причём местное правительство не могло не знать об этом, уверен Гагин.
Напомним, ранее бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер заявил, что страна превратилась в прибежище для нацистов и военных преступников. Так он прокомментировал инцидент с чествованием 98-летнего ветерана СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском парламенте.
Напомним, скандал разгорелся в мировом сообществе ещё в конце сентября. Тогда старого нациста горячо поприветствовал не только Зеленский, но и Джастин Трюдо. После этого спикер Палаты общин Канады Энтони Рота принёс извинения за его приглашение, однако этого оказалось мало — в итоге он лишился должности. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Трюдо, кстати, быстро переметнулся и назвал произошедшее "чудовищным надругательством над памятью пострадавших от нацизма".
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