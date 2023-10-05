Песков не стал комментировать сообщения о "перемещении" ЧФ из Севастополя в Новороссийск
Песков не прокомментировал данные о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск
Кремль не комментирует сообщения о якобы перемещении многих кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как он уточнил в беседе с журналистами, вопросы, связанные с дислокацией "наших подразделений, кораблей, частей", находятся в компетенции Минобороны России.
Ранее стало известно, что ВСУ 22 сентября атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе с помощью британских ракет Storm Shadow. В результате ударной волны в десяти соседних зданиях выбило окна. Кроме того, было повреждено историческое здание штаба, а также пропал один военный. На время ликвидации последствий ракетного удара в центре города была объявлена эвакуация, а к вечеру пожар в здании штаба был локализован.
ТАСС / Сергей Мальгавко