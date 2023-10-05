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5 октября, 09:04

Песков не стал комментировать сообщения о "перемещении" ЧФ из Севастополя в Новороссийск

Песков не прокомментировал данные о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

Кремль не комментирует сообщения о якобы перемещении многих кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как он уточнил в беседе с журналистами, вопросы, связанные с дислокацией "наших подразделений, кораблей, частей", находятся в компетенции Минобороны России.

Ранее стало известно, что ВСУ 22 сентября атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе с помощью британских ракет Storm Shadow. В результате ударной волны в десяти соседних зданиях выбило окна. Кроме того, было повреждено историческое здание штаба, а также пропал один военный. На время ликвидации последствий ракетного удара в центре города была объявлена эвакуация, а к вечеру пожар в здании штаба был локализован.

Развожаев назвал атаку на штаб ЧФ в Севастополе расчётливым и наглым терактом

Развожаев назвал атаку на штаб ЧФ в Севастополе расчётливым и наглым терактом

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын
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