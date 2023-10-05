Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Баку из-за ситуации в Карабахе
Депутаты Европейского парламента (ЕП) призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана в связи с событиями в Нагорном Карабахе. На пленарной сессии в Страсбурге принята соответствующая юридически необязывающая резолюция.
Уточняется, что 491 депутат поддержал документ, против проголосовало девять человек. Ещё 36 парламентариев воздержались. В резолюции также прописано требование пересмотреть развитие сотрудничества и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.
Хотя данная резолюция не возлагает юридических обязательств, другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. В документе ЕС призывают ввести целевые санкции против представителей Правительства Азербайджана, которые ответственны за нарушения прекращения огня и прав человека в Нагорном Карабахе.
"Европарламент напоминает Азербайджану, что он несёт полную ответственность за безопасность и благополучие жителей Нагорного Карабаха", — сказано в резолюции.
Также в резолюции предлагается приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнёрстве с Азербайджаном, пока страна не покажет готовность уважать права и безопасность армянского населения Карабаха. Если этого не произойдёт, депутаты требуют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима и снижении уровня сотрудничества с Баку.
Также предлагается полностью прекратить импорт нефти и газа, если напряжённость в отношениях Азербайджана и Армении усугубится. В ЕП раскритиковали Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за игнорирование предупреждения о негативном развитии ситуации вокруг Карабаха.
Напомним, что Азербайджан 19 сентября начал проводить "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. По данным СМИ, за два дня до начала азербайджанской операции чиновники из России, США и ЕС встретились в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Карабахе.
ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV