Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Баку из-за ситуации в Карабахе

Депутаты Европейского парламента (ЕП) призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана в связи с событиями в Нагорном Карабахе. На пленарной сессии в Страсбурге принята соответствующая юридически необязывающая резолюция.

Уточняется, что 491 депутат поддержал документ, против проголосовало девять человек. Ещё 36 парламентариев воздержались. В резолюции также прописано требование пересмотреть развитие сотрудничества и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.

Хотя данная резолюция не возлагает юридических обязательств, другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. В документе ЕС призывают ввести целевые санкции против представителей Правительства Азербайджана, которые ответственны за нарушения прекращения огня и прав человека в Нагорном Карабахе.

"Европарламент напоминает Азербайджану, что он несёт полную ответственность за безопасность и благополучие жителей Нагорного Карабаха", — сказано в резолюции.

Также в резолюции предлагается приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнёрстве с Азербайджаном, пока страна не покажет готовность уважать права и безопасность армянского населения Карабаха. Если этого не произойдёт, депутаты требуют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима и снижении уровня сотрудничества с Баку.