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9 октября, 09:08

В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах Путина с руководством Израиля и Палестины

Песков: Путин пока не намерен контактировать с руководством Израиля и Палестины

Российский лидер Владимир Путин на данный момент не планирует контактировать с руководством Палестины и Израиля. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты идут по линии дипломатического ведомства. При необходимости такие контакты могут быть организованы весьма и весьма оперативно", — отметил он в беседе с журналистами, подчеркнув, что пока в графике этих контактов нет.

Песков: Информации о пострадавших в Израиле или Палестине россиянах не поступало

Песков: Информации о пострадавших в Израиле или Палестине россиянах не поступало

Как сообщал Лайф, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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