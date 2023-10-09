В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах Путина с руководством Израиля и Палестины

Российский лидер Владимир Путин на данный момент не планирует контактировать с руководством Палестины и Израиля. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты идут по линии дипломатического ведомства. При необходимости такие контакты могут быть организованы весьма и весьма оперативно", — отметил он в беседе с журналистами, подчеркнув, что пока в графике этих контактов нет.