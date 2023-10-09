Армия Израиля пригрозила смертью лидеру ХАМАС
Представитель ЦАХАЛ Хагари: Лидер ХАМАС Яхья Синвар не жилец
Лидер ХАМАС Яхья Синвар. Обложка © ТАСС / Zuma
Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари объявил, что лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Яхья Синвар — не жилец. Хагари цитирует газета The Times Of Israel.
"Яхья Синвар мертвец", — заявил Хагари на пресс-конференции. — "Военное и политическое руководство ХАМАС и все его активы уязвимы и обречены".
Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Изариля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. Очень много жертв ХАМАС — среди гостей музыкального фестиваля Nature Party, на месте тусовки нашли тела 260 убитых.