Регион

Уведомления отключены

9 октября, 09:32

Армия Израиля пригрозила смертью лидеру ХАМАС

Представитель ЦАХАЛ Хагари: Лидер ХАМАС Яхья Синвар не жилец

<p>Лидер ХАМАС Яхья Синвар. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Лидер ХАМАС Яхья Синвар. Обложка © ТАСС / Zuma

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари объявил, что лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Яхья Синвар — не жилец. Хагари цитирует газета The Times Of Israel.

"Яхья Синвар мертвец", заявил Хагари на пресс-конференции. "Военное и политическое руководство ХАМАС и все его активы уязвимы и обречены".

Место проведения фестиваля в Израиле сняли с высоты птичьего полёта после бойни ХАМАС с 260 убитыми

Место проведения фестиваля в Израиле сняли с высоты птичьего полёта после бойни ХАМАС с 260 убитыми

Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Изариля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. Очень много жертв ХАМАС — среди гостей музыкального фестиваля Nature Party, на месте тусовки нашли тела 260 убитых.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • хамас
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров