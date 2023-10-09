Армия Израиля пригрозила смертью лидеру ХАМАС

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари объявил, что лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Яхья Синвар — не жилец. Хагари цитирует газета The Times Of Israel.

"Яхья Синвар мертвец", — заявил Хагари на пресс-конференции. — "Военное и политическое руководство ХАМАС и все его активы уязвимы и обречены".