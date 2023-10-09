Госдеп США сообщил о девяти погибших в Израиле американцах
Как минимум девять американцев погибли в результате эскалации в Израиле. Об этом сообщил в понедельник, 9 октября, руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.
"К сожалению, могу подтвердить, что девять американцев потеряли свои жизни в результате этих ужасающих атак", — сообщил он в эфире телеканала CNN.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. После этого палестинские радикалы проникли в страну. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Ilia Yefimovich