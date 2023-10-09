Экс-гитарист "Сектора Газа" прокомментировал конфликт Израиля и ХАМАС

Бывший гитарист известной советской и российской рок-группы "Сектор Газа" Игорь (Егор) Жирнов прокомментировал кровопролитный конфликт между Израилем и движением ХАМАС. Экс-участник коллектива, название которого совпадает с названием ближневосточной территории, отметил, что никогда не считал себя экспертом-международником.

"И я думаю, что моё мнение, как обывателя, на эту тему никому не интересно. Но я переживаю за всех гражданских, которых убивают по всей планете, невзирая на вероисповедание", — приводит слова музыканта интернет-издание "Подмосковье сегодня".