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9 октября, 16:36

Экс-гитарист "Сектора Газа" прокомментировал конфликт Израиля и ХАМАС

Экс-гитарист "Сектора Газа" Жирнов: Переживаю из-за убийств мирных жителей

<p>Игорь Жирнов. Обложка © <a href="https://www.1tv.ru/podcasts/20-let-spustya-podkast-lab/vypuski/20-let-spustya-gruppa-rondo-aleksandr-ivanov-i-igor-zhirnov-vypusk-ot-31-03-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Первый канал</a></p>

Игорь Жирнов. Обложка © Первый канал

Бывший гитарист известной советской и российской рок-группы "Сектор Газа" Игорь (Егор) Жирнов прокомментировал кровопролитный конфликт между Израилем и движением ХАМАС. Экс-участник коллектива, название которого совпадает с названием ближневосточной территории, отметил, что никогда не считал себя экспертом-международником.

"И я думаю, что моё мнение, как обывателя, на эту тему никому не интересно. Но я переживаю за всех гражданских, которых убивают по всей планете, невзирая на вероисповедание", — приводит слова музыканта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Стоит отметить, что своё название группа получила не в честь палестинского сектора Газа, а в честь района Воронежа, где было полно дымящих заводских труб. Местные жители, начитавшись и насмотревшись новостей о ближневосточных событиях, назвали его Сектором Газа.

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Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. В регионе, в том числе и в секторе Газа, находятся тысячи россиян, вопрос их эвакуации сейчас прорабатывает МИД РФ.

Дарья Нарыкова
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