Эксперт объяснил, почему Израиль пропустил нападение ХАМАС
Журналист Джума: Израиль пропустил нападение ХАМАС из-за прогнившей системы
Израиль допустил нападение боевиков ХАМАС из-за несостоятельности спецслужб и армии страны. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал журналист-международник Аббас Джума.
"Моссад" уже не тот, ЦАХАЛ уже не тот, они слишком долго занимались не войной, а полицейщиной, слишком серьёзно прогнила сама по себе система, там коррупция тотальная, а врага при этом недооценили", — пояснил Джума.
Он пояснил, что те силы, которые планировали данную операцию, — гораздо могущественнее движения ХАМАС. По мнению журналиста, к событиям мог приложить руку и Иран. Джума считает, что Израиль ответит на конфликт жёстко, хотя палестинцы смогли продемонстрировать несостоятельность израильской системы безопасности.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и ранены более 3700.
ТАСС / Ilia Yefimovich