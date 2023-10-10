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10 октября, 02:10

Эксперт объяснил, почему Израиль пропустил нападение ХАМАС

Журналист Джума: Израиль пропустил нападение ХАМАС из-за прогнившей системы

Израиль допустил нападение боевиков ХАМАС из-за несостоятельности спецслужб и армии страны. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал журналист-международник Аббас Джума.

"Моссад" уже не тот, ЦАХАЛ уже не тот, они слишком долго занимались не войной, а полицейщиной, слишком серьёзно прогнила сама по себе система, там коррупция тотальная, а врага при этом недооценили", — пояснил Джума.

Он пояснил, что те силы, которые планировали данную операцию, — гораздо могущественнее движения ХАМАС. По мнению журналиста, к событиям мог приложить руку и Иран. Джума считает, что Израиль ответит на конфликт жёстко, хотя палестинцы смогли продемонстрировать несостоятельность израильской системы безопасности.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и ранены более 3700.

Обложка ©

ТАСС / Ilia Yefimovich

Анатолий Симоненко
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