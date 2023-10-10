Эрдоган планирует 10 октября обсудить с Путиным конфликт Израиля и Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен сегодня, 10 октября, обсудить с президентом России Владимиром Путиным обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

"Я ранее провёл телефонные переговоры с руководителями Палестины, Израиля, Египта, Ливана, Катара, Малайзии. Сегодня я проведу переговоры с господином Путиным", — сказал Эрдоган на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.