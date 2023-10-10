Эрдоган планирует 10 октября обсудить с Путиным конфликт Израиля и Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен сегодня, 10 октября, обсудить с президентом России Владимиром Путиным обострение конфликта между Израилем и Палестиной.
"Я ранее провёл телефонные переговоры с руководителями Палестины, Израиля, Египта, Ливана, Катара, Малайзии. Сегодня я проведу переговоры с господином Путиным", — сказал Эрдоган на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.
Также турецкий лидер планирует переговорить с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерришем.
Как сообщал Лайф, боевые действия на Ближнем Востоке начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Силы ЦАХАЛ (армии Израиля) вытеснили противника на территорию сектора Газа и начали крупномасштабную операцию там.