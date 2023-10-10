Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль

Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Мэттью Миллер заявил, что глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен в ближайшие несколько дней посетит Израиль.

"Я хотел бы объявить, что госсекретарь Блинкен в ближайшие дни отправится в Израиль", — заявил чиновник.