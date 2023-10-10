Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль
Госдеп США: Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / АР / Michael Wyke
Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Мэттью Миллер заявил, что глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен в ближайшие несколько дней посетит Израиль.
"Я хотел бы объявить, что госсекретарь Блинкен в ближайшие дни отправится в Израиль", — заявил чиновник.
Миллер также подчеркнул, что начальник американской дипломатии встретится с высокопоставленными политическими деятелями еврейского государства.
Ранее Блинкен заявил, что считает необходимым дальнейшее участие Анкары в снижении напряжённости в зоне палестино-израильского конфликта. Напомним, что территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери.