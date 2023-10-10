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10 октября, 20:18

Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль

Госдеп США: Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль

<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / АР / Michael Wyke</p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / АР / Michael Wyke

Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Мэттью Миллер заявил, что глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен в ближайшие несколько дней посетит Израиль.

"Я хотел бы объявить, что госсекретарь Блинкен в ближайшие дни отправится в Израиль", — заявил чиновник.

Миллер также подчеркнул, что начальник американской дипломатии встретится с высокопоставленными политическими деятелями еврейского государства.

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Ранее Блинкен заявил, что считает необходимым дальнейшее участие Анкары в снижении напряжённости в зоне палестино-израильского конфликта. Напомним, что территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери.

Алексей Соловьёв
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