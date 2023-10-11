Эксперт объяснил, зачем в Европе раздувают шумиху со "взрывом" на Balticconnector

Европейские страны не особо пострадают из-за утечки на финско-эстонском газопроводе Balticconnector, даже если труба надолго выйдет из строя. Такое мнение высказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По его словам, общая мощность трубы составляет примерно 2,5 миллиарда кубометров газа в год. Когда Balticconnector запустили, он обеспечивал около 25% всей потребности Финляндии. Как пояснил эксперт, страна расходует мало голубого топлива, во главе там дерево и атомная электроэнергия.

"Страны Балтии тоже, скорее всего, мало пострадают, потому что Эстония, Литва и Латвия сейчас подключены к польской трубе, то есть к общей европейской системе, откуда, если вдруг что, могут брать газ. Более того, в Клайпеде стоит огромная плавучая установка по регазификации СПГ", — пояснил специалист в беседе с "Лентой.ру".

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач, в свою очередь, считает, что история с "подрывом" газопровода раздувается ради того, чтобы усилить напряжённость между Россией и Евросоюзом.

"Очевидно, что эту историю попробуют навесить на нас. Газопровод никому особо не мешал. Впрочем, как и не помогал", — приводит НСН слова Гривача.