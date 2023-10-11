Эксперт объяснил, зачем в Европе раздувают шумиху со "взрывом" на Balticconnector
Аналитик Демидов: Европа особо не пострадает из-за утечки на Balticconnector
Европейские страны не особо пострадают из-за утечки на финско-эстонском газопроводе Balticconnector, даже если труба надолго выйдет из строя. Такое мнение высказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
По его словам, общая мощность трубы составляет примерно 2,5 миллиарда кубометров газа в год. Когда Balticconnector запустили, он обеспечивал около 25% всей потребности Финляндии. Как пояснил эксперт, страна расходует мало голубого топлива, во главе там дерево и атомная электроэнергия.
"Страны Балтии тоже, скорее всего, мало пострадают, потому что Эстония, Литва и Латвия сейчас подключены к польской трубе, то есть к общей европейской системе, откуда, если вдруг что, могут брать газ. Более того, в Клайпеде стоит огромная плавучая установка по регазификации СПГ", — пояснил специалист в беседе с "Лентой.ру".
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач, в свою очередь, считает, что история с "подрывом" газопровода раздувается ради того, чтобы усилить напряжённость между Россией и Евросоюзом.
"Очевидно, что эту историю попробуют навесить на нас. Газопровод никому особо не мешал. Впрочем, как и не помогал", — приводит НСН слова Гривача.
По мнению эксперта, в конечном итоге вся эта ситуация приведёт к тому, что финнам текущей зимой придётся покупать больше газа на рынке СПГ. На "Газпроме" инцидент никак не отразится, поскольку российская компания не поставляет газ в эту страну.
Как сообщал Лайф, 8 октября работу подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановили из-за утечки. Её удалось остановить. Сейчас специалисты выясняют причины, при этом финский лидер Саули Ниинистё предположил, что повреждения Balticconnector могли появиться из-за некоего внешнего влияния. Между тем норвежские сейсмологи засекли взрыв в этом месте, чего не заметили эстонские.
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