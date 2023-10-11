"Большое количество": Израильские военные уезжают с Украины домой, заявили в "Ахмате"

Участвующие в боевых действиях на Украине военные и инструкторы из Израиля уезжают домой. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, говоря о том, как конфликт еврейского государства с Палестиной влияет на ситуацию в зоне спецоперации.

"Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. И эти все бойцы снимаются и возвращаются к себе на родину", — отметил он в эфире Первого канала.