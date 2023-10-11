"Большое количество": Израильские военные уезжают с Украины домой, заявили в "Ахмате"
Командир "Ахмата" Алаудинов: Израильские военные уезжают с Украины на родину
Участвующие в боевых действиях на Украине военные и инструкторы из Израиля уезжают домой. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, говоря о том, как конфликт еврейского государства с Палестиной влияет на ситуацию в зоне спецоперации.
"Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. И эти все бойцы снимаются и возвращаются к себе на родину", — отметил он в эфире Первого канала.
По словам Алаудинова, анализ показал, что израильтян в Незалежной было "очень большое количество". Он подчеркнул, что их отъезд может сильно повлиять на моральный дух украинских военных. Командир "Ахмата" также считает, что теперь отправка вооружений Киеву отойдёт для Запада на второй план.
Как сообщал Лайф, 7 октября Израиль подвергся атаке радикальной группировки ХАМАС, объявившей о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями, а также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что необходимо стремиться успокоить конфликт, иначе последствия могут оказаться катастрофическими.
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