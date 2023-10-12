ФСБ рассекретила документы о планах вермахта по подрыву Днепрогэс в 1943 году

Федеральная служба безопасности России рассекретила документы из Центрального архива с информацией о том, как войска Германии во время отступления в 1943 году подорвали плотину Днепрогэс, чтобы остановить продвижение Красной армии. С публикацией можно ознакомиться в разделе архивных материалов на сайте ведомства.

"Советские органы госбезопасности в послевоенный период продолжали активную работу по розыску участников массовых зверств и разрушений, совершённых немецко-фашистскими войсками на временно оккупированной территории Советского Союза", — говорится в публикации.

В частности, виновников военных преступлений искали среди заключённых в лагерях для военнопленных-немцев как на территории СССР, так и в тех странах Европы, которые освободила от захватчиков Красная армия. В результате этой работы удалось выяснить личности непосредственных исполнителей подрыва плотины Днепрогэс в октябре 1943 года — это были военнослужащие 520-го сапёрного полка вермахта, получившие приказ о минировании и подрыве инфраструктуры станции от командования, которое не видело других способов сдержать наступление Красной армии в ходе Запорожской операции.

В октябре 1947 года в Сталине (сейчас — Донецк) попавший в плен под Минском обер-ефрейтор Курт Ганс Штефен в ходе допроса рассказал, что комбат того сапёрного батальона, где Штефен служил, выбрал 270 солдат и офицеров из личного состава для особой командировки в Россию. Некоторые из них, в частности офицеры, отправились из Дессау-Рослау в Днепрострой самолётом, а остальные солдаты поехали по железной дороге. Во время инструктажа на аэродроме они узнали, что должны в срок до 14 октября 1943 года заминировать и подготовить подрыв плотины Днепрогэса. Штефен, как шофёр подразделения, должен был перевозить взрывчатку со станции, делая по шесть-восемь рейсов ежедневно. Кроме него в операции было задействовано ещё восемь машин с водителями. Помимо взрывчатки, рассказал Штефен, грузовики привозили с аэродрома авиационные бомбы, которые вдобавок к взрывчатке были заложены в туннеле ГЭС. На силовой станции создали пять скрытых очагов минирования с хорошей маскировкой и ещё четыре замаскированных очага на самой плотине. Расчёт был на то, что Днепрогэс будет полностью уничтожена после подрыва — командование дало приказ оставить после себя пустыню на пути отступления. Работы были завершены в соответствии с планом — к 18:00 14 октября 1943 года, спустя два часа немцы осуществили подрыв.

А взятый в плен американскими войсками в Чехословакии капитан Михаэль Леонгард Галлер в ходе допроса в сентябре 1949 года сообщил, что штаб его полка, располагавшийся в Сталине, в первые дни октября 1943 год перебазировался в Токмаковку под Запорожьем, чтобы создать на Днепре оборонительный рубеж. Однако уже спустя два дня после прибытия начальник штаба подполковник Польман во время совещания с офицерами объявил, что им не придётся строить оборону на реке из-за успешных наступательных действий советских войск, которые точно выбьют их с этой позиции. Подполковник проинформировал подчинённых о том, что получил приказ о подрыве электростанции. Каждый из офицеров был назначен следить за своим участком объекта, в частности Галлеру досталась подготовка к взрыву двух пролётов моста, для этого в его распоряжение поступило 30 солдат. Согласно его показаниям, на вверенном ему участке было заложено от 100 до 150 килограммов взрывчатки, а общая масса взрывчатых веществ на территории ГЭС оценивалась как более 100–150 тонн, если учитывать заложенные авиабомбы. Сначала была подорвана плотина ГЭС, а машинное отделение станции должны были взорвать после того, как отступят части 6-й армии вермахта.