Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви признал, что армия не справилась с защитой Израиля

Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сделал первое с момента эскалации конфликта заявление и признал, что армия Израиля в день нападения ХАМАС не справилась с задачей по обеспечению защиты безопасности страны. Его выступление транслировалось по израильскому ТВ.

"ЦАХАЛ несёт ответственность за безопасность страны и её граждан, и в субботу утром в районе, прилегающем к сектору Газа, мы с этим не справились. Мы будем изучать и расследовать это, но сейчас время войны", — заявил глава штаба армии Израиля.