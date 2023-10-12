Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви признал, что армия не справилась с защитой Израиля
Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сделал первое с момента эскалации конфликта заявление и признал, что армия Израиля в день нападения ХАМАС не справилась с задачей по обеспечению защиты безопасности страны. Его выступление транслировалось по израильскому ТВ.
"ЦАХАЛ несёт ответственность за безопасность страны и её граждан, и в субботу утром в районе, прилегающем к сектору Газа, мы с этим не справились. Мы будем изучать и расследовать это, но сейчас время войны", — заявил глава штаба армии Израиля.
Халеви добавил, что инфраструктуру ХАМАС ждёт полное уничтожение, а сектор Газа изменится навсегда. Он предрёк смерть лидеру ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару, спланировавшему атаку на Израиль, и полную ликвидацию всей системы, которой тот руководит. Также начальник штаба сообщил, что Израиль сделает всё возможное для того, чтобы освободить попавших в плен к ХАМАС заложников.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Аксы", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, страна официально перешла в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители: как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранены. С израильской стороны известно о 1,3 тысячи погибших, около 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI