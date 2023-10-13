ЦАХАЛ: Бойцы ХАМАС прячутся в подземных туннелях сектора Газа

Бойцы палестинского радикального движения ХАМАС прячутся в туннелях под жилыми домами в секторе Газа, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Террористы ХАМАС укрываются в городе Газа внутри тоннелей под домами и внутри зданий, где живут невинные мирные жители", — говорится в сообщении.