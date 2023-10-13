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13 октября, 05:20

ЦАХАЛ: Бойцы ХАМАС прячутся в подземных туннелях сектора Газа

Бойцы палестинского радикального движения ХАМАС прячутся в туннелях под жилыми домами в секторе Газа, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Террористы ХАМАС укрываются в городе Газа внутри тоннелей под домами и внутри зданий, где живут невинные мирные жители", — говорится в сообщении.

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Напомним, утром 7 октября с территории сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, власти Израиля ввели в действие закон, означающий переход страны в состояние войны. По последним данным, в результате продолжающихся боевых действий погибло около трёх тысяч израильтян и палестинцев. Выяснилось также, что спецслужбы еврейского государства знали о готовящемся нападении, но решили ничего не делать.

Обложка ©

Majdi Fathi / ZUMA / TASS

Матвей Константинов
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