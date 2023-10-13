Спецслужбы Израиля за несколько часов узнали о нападении ХАМАС, но решили ничего не делать

Служба общей безопасности Израиля и военные узнали о вторжении членов палестинской группировки ХАМАС за несколько часов, но не стали предпринимать никаких действий, посчитав венные действия учениями. Об этом узнала газета The Times of Israel.

"Высокопоставленные военные и представители СОБ провели телефонные переговоры, в которых участвовал в числе прочих начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, всего за несколько часов до нападения ХАМАС. Они пришли к выводу, что действия в Газе, вероятно, являются учениями, и решили продолжить обсуждение утром, не поднимая тревогу и воздержавшись от переброски сил в пограничный район Газы", — утверждает издание.