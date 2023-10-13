Спецслужбы Израиля за несколько часов узнали о нападении ХАМАС, но решили ничего не делать
СМИ: Спецслужбы Израиля по ошибке приняли подготовку ХАМАС к атаке за учения
Служба общей безопасности Израиля и военные узнали о вторжении членов палестинской группировки ХАМАС за несколько часов, но не стали предпринимать никаких действий, посчитав венные действия учениями. Об этом узнала газета The Times of Israel.
"Высокопоставленные военные и представители СОБ провели телефонные переговоры, в которых участвовал в числе прочих начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, всего за несколько часов до нападения ХАМАС. Они пришли к выводу, что действия в Газе, вероятно, являются учениями, и решили продолжить обсуждение утром, не поднимая тревогу и воздержавшись от переброски сил в пограничный район Газы", — утверждает издание.
Журналисты сделали вывод из слов премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, что ему об этом доложено не было. Уже утром, после начала атаки ХАМАС на кибуцы на юге страны, его проинформировали о нападении, и он немедленно отправился в военный штаб в Тель-Авиве и созвал кабинет безопасности.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 участников и убили по меньшей мере 260. По последним данным, в результате боевых действий погибли около 1200 израильтян и 1537 палестинцев.
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