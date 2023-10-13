Кнайсль считает конфликт на Ближнем Востоке серьёзнее украинского

Обострение палестино-израильского конфликта более критично и глобально, чем ситуация на Украине. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Это гораздо более глобальный вопрос, чем украинский. Сейчас мы видим, как внимание СМИ смещается на эту проблему… Когда что-то там происходит, все выходят на улицы — от Индонезии до Буркина-Фасо", — прокомментировала она РИА "Новости" кризис на Ближнем Востоке.