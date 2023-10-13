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Регион
Опубликовано 13 октября 2023, 03:44
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Кнайсль считает конфликт на Ближнем Востоке серьёзнее украинского

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Кризис на Ближнем Востоке глобальнее украинского

Израильтяне прячутся во время авиаударов со стороны сектора Газа. Обложка © AP / TASS / Leo Correa

Израильтяне прячутся во время авиаударов со стороны сектора Газа. Обложка © AP / TASS / Leo Correa

Обострение палестино-израильского конфликта более критично и глобально, чем ситуация на Украине. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Это гораздо более глобальный вопрос, чем украинский. Сейчас мы видим, как внимание СМИ смещается на эту проблему… Когда что-то там происходит, все выходят на улицы — от Индонезии до Буркина-Фасо", — прокомментировала она РИА "Новости" кризис на Ближнем Востоке.

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Напомним, 7 октября сектор Газа нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль, в свою очередь, официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, страдают мирные жители. По последним данным, в результате боевых действий погибли около 1200 израильтян и 1537 палестинцев. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Иерусалим в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде.

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Лариса Сафронова
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