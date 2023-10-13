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13 октября, 14:05

Путин: Карабах стал частью Азербайджана после признания этого статуса Арменией

Нагорный Карабах окончательно стал частью Азербайджана, когда Армения в прошлом году признала этот статус. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, подводя итоги визита в Киргизию.

"Она (территория Карабаха. — Прим. Лайфа) стала частью Азербайджана окончательно после того, как в прошлом году, в ноябре, по-моему, на встрече в Праге премьер-министр Пашинян сделал заявление, которое кардинальным образом изменило статус Карабаха, то есть оно определило статус Карабаха", сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.

Путин добавил, что не видит никаких проблем для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что Москва готова содействовать возобновлению диалога.

Пашинян отказался принять участие в саммите СНГ в Киргизии

Пашинян отказался принять участие в саммите СНГ в Киргизии

Напомним, Азербайджан 19 сентября начал проводить "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В итоге глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. А премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. После этих решений более 100 тысяч армян покинули регион.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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