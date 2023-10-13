Путин: Карабах стал частью Азербайджана после признания этого статуса Арменией

Нагорный Карабах окончательно стал частью Азербайджана, когда Армения в прошлом году признала этот статус. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, подводя итоги визита в Киргизию.

"Она (территория Карабаха. — Прим. Лайфа) стала частью Азербайджана окончательно после того, как в прошлом году, в ноябре, по-моему, на встрече в Праге премьер-министр Пашинян сделал заявление, которое кардинальным образом изменило статус Карабаха, то есть оно определило статус Карабаха", — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.