Путин: Карабах стал частью Азербайджана после признания этого статуса Арменией
Нагорный Карабах окончательно стал частью Азербайджана, когда Армения в прошлом году признала этот статус. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, подводя итоги визита в Киргизию.
"Она (территория Карабаха. — Прим. Лайфа) стала частью Азербайджана окончательно после того, как в прошлом году, в ноябре, по-моему, на встрече в Праге премьер-министр Пашинян сделал заявление, которое кардинальным образом изменило статус Карабаха, то есть оно определило статус Карабаха", — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.
Путин добавил, что не видит никаких проблем для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что Москва готова содействовать возобновлению диалога.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал проводить "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В итоге глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. А премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. После этих решений более 100 тысяч армян покинули регион.
LIFE / Павел Баранов