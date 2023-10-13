Регион

Уведомления отключены

13 октября, 16:53

Делегация из РФ намерена посетить зону конфликта Израиля и ХАМАС

В МИД сообщили, что представители РФ посетят регион эскалации на Ближнем Востоке

Российские представители отправятся на Ближний Восток из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Кто именно войдёт в делегацию, будет сообщено позже. Об этом сказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Собираемся [в регион]", ответил он на вопрос журналиста ТАСС о планах поездки в регион.

Политолог раскрыл план Израиля по недопущению создания Палестины

Политолог раскрыл план Израиля по недопущению создания Палестины

Напомним, 7 октября сектор Газа напал на Израиль, в страну проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильские власти заявили о переходе в состояние войны, и вот уже почти неделю между сторонами продолжаются боестолкновения. Со стороны палестинцев погибло уже более 1,5 тысячи человек, столько же жертв среди израильтян. Сейчас известно о четверых погибших гражданах России, ещё 12 числятся пропавшими без вести.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров