Делегация из РФ намерена посетить зону конфликта Израиля и ХАМАС
В МИД сообщили, что представители РФ посетят регион эскалации на Ближнем Востоке
Российские представители отправятся на Ближний Восток из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Кто именно войдёт в делегацию, будет сообщено позже. Об этом сказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Собираемся [в регион]", — ответил он на вопрос журналиста ТАСС о планах поездки в регион.
Напомним, 7 октября сектор Газа напал на Израиль, в страну проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильские власти заявили о переходе в состояние войны, и вот уже почти неделю между сторонами продолжаются боестолкновения. Со стороны палестинцев погибло уже более 1,5 тысячи человек, столько же жертв среди израильтян. Сейчас известно о четверых погибших гражданах России, ещё 12 числятся пропавшими без вести.
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