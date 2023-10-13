Делегация из РФ намерена посетить зону конфликта Израиля и ХАМАС

Российские представители отправятся на Ближний Восток из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Кто именно войдёт в делегацию, будет сообщено позже. Об этом сказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.