Регион

Уведомления отключены

13 октября, 23:04

Блинкен тайно выдал Конгрессу сроки и место "скорого вторжения Азербайджана в Армению"

Politico: Блинкен заявил Конгрессу о риске вторжения Азербайджана на юг Армении

<p>Обложка © Getty Images / Aziz Karimov</p>

Обложка © Getty Images / Aziz Karimov

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей в Конгрессе о якобы существующей угрозе "скорого вторжения армии Азербайджана в Армению". Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на анонимные источники.

Согласно сведениям издания, обсуждение велось между группой демократов и Блинкеном в приватном телефонном разговоре 3 октября. Конгрессмены спросили госсекретаря о мерах, которые Белый дом может принять в отношении Азербайджана в связи с последним обострением конфликта в Нагорном Карабахе. В ответ министр сообщил, что власти США "ищут возможности, чтобы привлечь к ответственности" Баку. В частности, Вашингтон намерен пересмотреть предоставление Азербайджану военной помощи.

Затем, по словам инсайдеров, Блинкен добавил, что Госдеп "считает возможным вторжение Азербайджана в южную часть Армении в ближайшие недели".

Путин: Карабах стал частью Азербайджана после признания этого статуса Арменией

Путин: Карабах стал частью Азербайджана после признания этого статуса Арменией

Напомним, Азербайджан 19 сентября начал проводить "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В итоге глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. А премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. После этих решений более ста тысяч армян покинули регион.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Азербайджан
  • Армения
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров