Блинкен тайно выдал Конгрессу сроки и место "скорого вторжения Азербайджана в Армению"
Politico: Блинкен заявил Конгрессу о риске вторжения Азербайджана на юг Армении
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Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей в Конгрессе о якобы существующей угрозе "скорого вторжения армии Азербайджана в Армению". Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на анонимные источники.
Согласно сведениям издания, обсуждение велось между группой демократов и Блинкеном в приватном телефонном разговоре 3 октября. Конгрессмены спросили госсекретаря о мерах, которые Белый дом может принять в отношении Азербайджана в связи с последним обострением конфликта в Нагорном Карабахе. В ответ министр сообщил, что власти США "ищут возможности, чтобы привлечь к ответственности" Баку. В частности, Вашингтон намерен пересмотреть предоставление Азербайджану военной помощи.
Затем, по словам инсайдеров, Блинкен добавил, что Госдеп "считает возможным вторжение Азербайджана в южную часть Армении в ближайшие недели".
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал проводить "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В итоге глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. А премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. После этих решений более ста тысяч армян покинули регион.