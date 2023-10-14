Блинкен тайно выдал Конгрессу сроки и место "скорого вторжения Азербайджана в Армению"

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей в Конгрессе о якобы существующей угрозе "скорого вторжения армии Азербайджана в Армению". Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на анонимные источники.

Согласно сведениям издания, обсуждение велось между группой демократов и Блинкеном в приватном телефонном разговоре 3 октября. Конгрессмены спросили госсекретаря о мерах, которые Белый дом может принять в отношении Азербайджана в связи с последним обострением конфликта в Нагорном Карабахе. В ответ министр сообщил, что власти США "ищут возможности, чтобы привлечь к ответственности" Баку. В частности, Вашингтон намерен пересмотреть предоставление Азербайджану военной помощи.