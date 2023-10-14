ХАМАС: При ударах по сектору Газа погибли ещё 9 заложников, из них 4 иностранца
"Бригады "Аль-Кассам" (военное подразделение движения ХАМАС) сообщили о гибели ещё девяти заложников в результате ударов Израиля. Утверждается, что четверо из них были иностранцами. Соответствующая публикация сделана в телеграм-канале бригад.
"Бригады "Аль-Кассам" объявляют об убийстве ещё девяти заложников, в том числе четырёх иностранцев, за последние 24 часа в результате израильских бомбардировок мест, где находились эти задержанные", — сказано в заявлении.
Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже почти неделю. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы, они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери. Вчера "Бригады "Аль-Кассам" заявили о том, что при обстрелах в секторе Газа погибло 13 заложников. Согласно их информации, среди погибших были иностранцы.
ТАСС / AP / Hatem Moussa