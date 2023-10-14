ХАМАС: При ударах по сектору Газа погибли ещё 9 заложников, из них 4 иностранца

"Бригады "Аль-Кассам" (военное подразделение движения ХАМАС) сообщили о гибели ещё девяти заложников в результате ударов Израиля. Утверждается, что четверо из них были иностранцами. Соответствующая публикация сделана в телеграм-канале бригад.

"Бригады "Аль-Кассам" объявляют об убийстве ещё девяти заложников, в том числе четырёх иностранцев, за последние 24 часа в результате израильских бомбардировок мест, где находились эти задержанные", — сказано в заявлении.