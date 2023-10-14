Госдеп США разрешил своим госслужащим и их семьям уехать из Израиля
Госдепартамент США выдал разрешение своим чиновникам из дипмиссии в Иерусалиме и Тель-Авиве вернуться на родину из-за угрозы их безопасности после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сказано в сообщении ведомства.
"Департамент одобрил отправление государственных служащих США, не относящихся к чрезвычайным ситуациям, а также членов их семей из американского посольства в Иерусалиме и подразделения США в Тель-Авиве из-за беспрецедентной ситуации с безопасностью в Израиле", — отмечается в тексте.
Там поясняется, что возможны новые атаки в Израиле и секторе Газа, которые могут преследовать цели разрушения туристических и торговых центров, транспорта и госучреждений.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. После этого палестинские радикалы проникли в страну. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. В США заявили, что минимум 11 американцев погибли в Израиле в результате эскалации.
ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK