Захарова заявила, что США довели ситуацию на Ближнем Востоке до точки невозврата

США довели ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке до точки невозврата. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа о том, что американские госслужащие и их семьи могут покинуть Израиль из-за ситуации в стране.

"Гарант безопасности в регионе довёл безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?" — написала она в телеграм-канале.