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14 октября, 14:43

Захарова заявила, что США довели ситуацию на Ближнем Востоке до точки невозврата

США довели ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке до точки невозврата. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа о том, что американские госслужащие и их семьи могут покинуть Израиль из-за ситуации в стране.

"Гарант безопасности в регионе довёл безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?" написала она в телеграм-канале.

Ранее Госдепартамент разрешил своим чиновникам из дипмиссии в Иерусалиме и Тель-Авиве вернуться на родину из-за угрозы их безопасности. В опубликованном заявлении поясняется, что возможны новые атаки, целью которых станут туристические и торговые центры, а также транспорт госучреждения.

Власти Египта отказались пропускать американцев через КПП Рафах

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Напомним, утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего палестинское движение ХАМАС начало операцию "Наводнение Аль-Аксы". В свою очередь ЦАХАЛ объявил о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны несут большие потери. По последним данным, в результате ударов израильской армии погибло 2215 палестинцев, ещё 8714 пострадало.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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