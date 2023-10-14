Захарова заявила, что США довели ситуацию на Ближнем Востоке до точки невозврата
США довели ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке до точки невозврата. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа о том, что американские госслужащие и их семьи могут покинуть Израиль из-за ситуации в стране.
"Гарант безопасности в регионе довёл безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?" — написала она в телеграм-канале.
Ранее Госдепартамент разрешил своим чиновникам из дипмиссии в Иерусалиме и Тель-Авиве вернуться на родину из-за угрозы их безопасности. В опубликованном заявлении поясняется, что возможны новые атаки, целью которых станут туристические и торговые центры, а также транспорт госучреждения.
Напомним, утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего палестинское движение ХАМАС начало операцию "Наводнение Аль-Аксы". В свою очередь ЦАХАЛ объявил о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны несут большие потери. По последним данным, в результате ударов израильской армии погибло 2215 палестинцев, ещё 8714 пострадало.
ТАСС / Валерий Шарифулин