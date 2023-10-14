Израильский беспилотник уничтожил группу вооружённых людей на границе с Ливаном
Израильский беспилотник ударил по вооружённым лицам из Ливана, пытавшимся проникнуть на территорию еврейского государства. ЦАХАЛ также в этот момент обстреливала район горы Хар-Дов на Голанских высотах, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Параллельно с миномётным обстрелом горы Хар-Дов ЦАХАЛ нанесла удар по террористической ячейке, которая пыталась проникнуть на территорию Израиля. Летательный аппарат ЦАХАЛ нанёс удар по ячейке", — говорится в сообщении военных.
Напомним, ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже почти неделю. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы, они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери. Вчера военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило о том, что при обстрелах в секторе Газа погибло 13 заложников. Согласно их информации, среди погибших были иностранцы.
ТАСС / АР / Hassan Ammar