Израильский беспилотник уничтожил группу вооружённых людей на границе с Ливаном

Израильский беспилотник ударил по вооружённым лицам из Ливана, пытавшимся проникнуть на территорию еврейского государства. ЦАХАЛ также в этот момент обстреливала район горы Хар-Дов на Голанских высотах, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.