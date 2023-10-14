Артиллерия Израиля обстреливает территорию Сирии

Армия обороны Израиля ответила артиллерийским огнём на обстрел со стороны территории Сирии. Об ударах по САР сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Вслед за первоначальными сообщениями по поводу сирен в населённых пунктах Авней-Эйтан и Альма артиллерия Армии обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по источнику стрельбы в Сирии", — проинформировала ЦАХАЛ.