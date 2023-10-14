Артиллерия Израиля обстреливает территорию Сирии
Армия обороны Израиля ответила артиллерийским огнём на обстрел со стороны территории Сирии. Об ударах по САР сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Вслед за первоначальными сообщениями по поводу сирен в населённых пунктах Авней-Эйтан и Альма артиллерия Армии обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по источнику стрельбы в Сирии", — проинформировала ЦАХАЛ.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего на территорию зашли бойцы ХАМАС. Первыми на их пути оказались участники фестиваля Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. Позже на месте было обнаружено по меньшей мере 260 убитых участников. Израильская армия в ответ начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава Палестины, уже погибло 2215 человек, пострадало — 8714. Тель-Авив дал мирным палестинцам сутки, чтобы эвакуироваться на юг Газы.
ЦАХАЛ