Армия Израиля заявила о ликвидации ещё одного командира спецназа ХАМАС

Израильские военные ликвидировали ещё одного командира специального подразделения радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом говорится в общем заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.

"В рамках масштабных ударов ЦАХАЛ по руководителям и объектам террористической инфраструктуры в секторе Газа ЦАХАЛ и Служба общей безопасности на юге города Хан-Юнис ликвидировали командира роты [спецназа] "Нухба", — отмечается в сообщении.

ЦАХАЛ нанесла удары по руководителям и объектам инфраструктуры в секторе Газа. Видео © Telegram / Israel Defense Forces

Там дополнили, что Билал аль-Кедра возглавлял "резню в кибуце Нирим". Его ликвидировали в ходе атаки с использованием истребителей. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила несколько бойцов ХАМАС и боевиков "Исламского джихада".