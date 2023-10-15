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15 октября, 09:05

Армия Израиля заявила о ликвидации ещё одного командира спецназа ХАМАС

Израильские военные ликвидировали ещё одного командира специального подразделения радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом говорится в общем заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.

"В рамках масштабных ударов ЦАХАЛ по руководителям и объектам террористической инфраструктуры в секторе Газа ЦАХАЛ и Служба общей безопасности на юге города Хан-Юнис ликвидировали командира роты [спецназа] "Нухба", — отмечается в сообщении.

ЦАХАЛ нанесла удары по руководителям и объектам инфраструктуры в секторе Газа. Видео © Telegram / Israel Defense Forces

Там дополнили, что Билал аль-Кедра возглавлял "резню в кибуце Нирим". Его ликвидировали в ходе атаки с использованием истребителей. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила несколько бойцов ХАМАС и боевиков "Исламского джихада".

Также уточняется, что израильские военные ударили по оперативным командным центрам, военным объектам, пусковым установкам, пунктам запуска противотанковых ракет и наблюдательным постам ХАМАС в Зайтуне, Джабалии и Хан-Юнисе. В пресс-службе добавили, что ещё были нанесены удары по оперативным командным центрам, подконтрольным террористической организации "Исламский джихад".

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Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло из-за ракетного удара по Израилю, который нанесла радикальная группировка ХАМАС. Члены движения вошли на территорию соседнего государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на атаку израильские военные стали наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Некоторые члены ХАМАС были уничтожены на выходе из подземного туннеля. Число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ariel Schalit

Дарья Нарыкова
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