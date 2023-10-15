Регион

Уведомления отключены

15 октября, 08:28

Израиль позволит открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа на три часа

Армия Израиля: Гумкоридор на юге сектора Газа откроют с 10:00 до 13:00

С 10:00 по 13:00 воскресенья Израиль позволит открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа. Об этом заявили в армии обороны страны, обратившись к жителям этих территорий. Их призвали воспользоваться возможностью и переместиться на юг из северной части Газы. В качестве дороги для этого выделена улица Салах-эд-Дин.

"Жители города Газа и северной части сектора Газа, в прошедшие дни мы призывали вас переместиться в южную зону для вашей безопасности. Мы хотим проинформировать вас, что Армия обороны Израиля не будет проводить никаких операций вдоль этой дороги с 10:00 по 13:00 (совпадает с мск)", — сказано в сообщении Армии обороны Израиля в соцсети X.

В ООН предупредили, что у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы

В ООН предупредили, что у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара по Израилю. Его нанесла радикальная группировка ХАМАС. После этого члены движения вошли на территорию Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ на агрессию начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. Также известно, что в результате боевых действий погибло по меньшей мере 1,3 тысячи израильтян.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Илья Суриков
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров