Израиль позволит открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа на три часа

С 10:00 по 13:00 воскресенья Израиль позволит открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа. Об этом заявили в армии обороны страны, обратившись к жителям этих территорий. Их призвали воспользоваться возможностью и переместиться на юг из северной части Газы. В качестве дороги для этого выделена улица Салах-эд-Дин.

"Жители города Газа и северной части сектора Газа, в прошедшие дни мы призывали вас переместиться в южную зону для вашей безопасности. Мы хотим проинформировать вас, что Армия обороны Израиля не будет проводить никаких операций вдоль этой дороги с 10:00 по 13:00 (совпадает с мск)", — сказано в сообщении Армии обороны Израиля в соцсети X.