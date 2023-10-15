Израиль позволит открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа на три часа
Армия Израиля: Гумкоридор на юге сектора Газа откроют с 10:00 до 13:00
С 10:00 по 13:00 воскресенья Израиль позволит открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа. Об этом заявили в армии обороны страны, обратившись к жителям этих территорий. Их призвали воспользоваться возможностью и переместиться на юг из северной части Газы. В качестве дороги для этого выделена улица Салах-эд-Дин.
"Жители города Газа и северной части сектора Газа, в прошедшие дни мы призывали вас переместиться в южную зону для вашей безопасности. Мы хотим проинформировать вас, что Армия обороны Израиля не будет проводить никаких операций вдоль этой дороги с 10:00 по 13:00 (совпадает с мск)", — сказано в сообщении Армии обороны Израиля в соцсети X.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара по Израилю. Его нанесла радикальная группировка ХАМАС. После этого члены движения вошли на территорию Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ на агрессию начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. Также известно, что в результате боевых действий погибло по меньшей мере 1,3 тысячи израильтян.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK