В ООН предупредили, что у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы

Запасы топлива позволят больницам сектора Газа, оставшимся без электричества, поддерживать свою деятельность только в течение двух суток. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Там добавили, что в Газе нет электричества уже четыре дня подряд, а это ставит "на грань краха" такие жизненно важные сферы, как здравоохранение и водоснабжение.