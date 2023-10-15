В ООН предупредили, что у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы
ООН: Запасов ресурсов у больниц сектора Газа хватит только на двое суток
Запасы топлива позволят больницам сектора Газа, оставшимся без электричества, поддерживать свою деятельность только в течение двух суток. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Там добавили, что в Газе нет электричества уже четыре дня подряд, а это ставит "на грань краха" такие жизненно важные сферы, как здравоохранение и водоснабжение.
"Во всех больницах Газы осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов немедленно поставит жизни тысяч пациентов под угрозу", — сказано в сообщении.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара по Израилю, который нанесла радикальная группировка ХАМАС. Члены движения вошли на территорию соседнего государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на агрессию израильская армия стала наносить массированные авиаудары по сектору Газа, в результате которых погибло уже больше 2215 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС.
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