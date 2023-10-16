"Накопленный опыт ненависти" : Журналист Медведев объяснил, откуда появилась жестокость между Израилем и Палестиной

Конфликт между Палестиной и Израилем начался не вчера, а длится уже на протяжении нескольких лет, причём жестокость между сторонами с годами только накапливалась. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил известный журналист Андрей Медведев, в прошлом работавший корреспондентом ВГТРК в Палестине.

Журналист Андрей Медведев рассказал, откуда появилась жестокость между Израилем и Палестиной. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Безусловно, [это] террористический акт, и количество захваченных заложников, я не знаю, сейчас даже никто посчитать их не может. Но это же опять началось не сегодня и не вчера, не позавчера. Бомбят Газу в 14-м году, и какой-то западный журнал пишет о том, что жители соседних еврейских поселений, они собираются на горе с чипсами, водичкой и комфортом, смотрят, как бомбят Газу. А в Газе в это время умирают люди", — отметил он.

Медведев добавил, что этому предшествовали теракты со стороны ХАМАС, которые, в свою очередь, произошли после зачисток израильской армии на Западном берегу реки Иордан, где палестинцев "как селёдку в бочку запихивали в грузовики" и увозили.

"А до этого палестинцы совершили какой-то теракт. И, откатываясь назад, мы упираемся в Олимпиаду 72-го года. То есть это накопленный опыт взаимной ненависти, это накопленный опыт взаимного неприятия. И с одной стороны, боевики ХАМАС, для них мирные граждане — не мирные граждане. Мясо, товар, который можно захватить и дальше им торговать. А с другой стороны, Армия обороны Израиля, которая сегодня ковровыми бомбардировками накрывает сектор Газа", — заключил Медведев.