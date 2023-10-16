Стала известна судьба брошенного на произвол пса умершего актёра Гришечкина

Поклонники Вячеслава Гришечкина переживали за судьбу его любимого пса по кличке Беня, который после смерти актёра оставался один в квартире. Сегодня выяснилось, что собаку всё-таки забрала дочь артиста Ольга.

Как рассказал бывший директор актёра Максим Миллер, изначально он хотел забрать Беню. Он регулярно навещал пса, кормил и гулял с ним. Но буквально вчера приехала дочь Гришечкина от первого брака и забрала собаку. При этом ранее она говорила, что приютить животное якобы не сможет.

"Думаю, что Ольга поменяла мнение, потому что я принял участие в программах Малахова. Иначе зачем ей увозить Беню? Она кошатница. Вряд ли она сдаст пса в приют, но, скорее всего, уже кому-то пообещала. Конечно, я попросил её позаботиться о собаке, ведь этот пёс был последней частичкой, оставшейся от Славы. За один месяц я потерял двух лучших друзей", — приводит kp.ru слова Миллера.