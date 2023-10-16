Стала известна судьба брошенного на произвол пса умершего актёра Гришечкина
Кp.ru: Собаку умершего актёра Гришечкина забрала его дочь
Вячеслав Гришечкин и его пёс по кличке Беня. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / grishechkinslavik
Поклонники Вячеслава Гришечкина переживали за судьбу его любимого пса по кличке Беня, который после смерти актёра оставался один в квартире. Сегодня выяснилось, что собаку всё-таки забрала дочь артиста Ольга.
Как рассказал бывший директор актёра Максим Миллер, изначально он хотел забрать Беню. Он регулярно навещал пса, кормил и гулял с ним. Но буквально вчера приехала дочь Гришечкина от первого брака и забрала собаку. При этом ранее она говорила, что приютить животное якобы не сможет.
"Думаю, что Ольга поменяла мнение, потому что я принял участие в программах Малахова. Иначе зачем ей увозить Беню? Она кошатница. Вряд ли она сдаст пса в приют, но, скорее всего, уже кому-то пообещала. Конечно, я попросил её позаботиться о собаке, ведь этот пёс был последней частичкой, оставшейся от Славы. За один месяц я потерял двух лучших друзей", — приводит kp.ru слова Миллера.
Напомним, о смерти актёра Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября. Предварительно, Гришечкин скончался из-за сердечного приступа. Директор артиста обвинил врачей в халатности. Пять лет назад у Гришечкина умерла супруга, он тяжело переживал утрату, у него ухудшилось здоровье. После смерти артиста его коллеги отзывались о нём как о талантливом и приветливом человеке.