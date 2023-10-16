Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в секторе Газа

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила канцелярия лидера африканского государства. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию в секторе Газа.

"Лидеры двух стран согласились, что необходимо уделить приоритетное внимание процессу достижения перемирия и восстановления безопасности, обеспечению защиты гражданских лиц и предотвращению нападений на них", — говорится в заявлении канцелярии на странице в Facebook*.

Также главы государств подчеркнули необходимость обеспечить безопасный доступ гуманитарной и чрезвычайной помощи в палестинский сектор Газа.

Ранее Лайф писал, что Путину доложили об усилиях по вывозу россиян из зоны палестино-израильского конфликта. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, консультации проводятся по линии посольств, представительства при Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб, Ситуационно-кризисного центра МИД при содействии других ведомств.