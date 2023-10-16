Около 500 детей могут находиться под завалами рухнувших зданий в Газе, заявили в Палестине
Минздрав Палестины: Не менее 1,2 тысячи человек могут быть под завалами в Газе
Не меньше 1,2 тысячи человек, из них около 500 детей, могут находиться под завалами зданий в секторе Газа в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра.
"Палестинские власти зафиксировали около 1,2 тысячи обращений о пропаже людей под завалами зданий в Газе", — сказал аль-Кудра, подчеркнув, что около 500 заявлений связаны с пропажей детей.
Представитель палестинского Минздрава выразил надежду, что многие из них ещё живы.
Согласно последним данным, в общей сложности с 7 октября погибло свыше 2800 человек, почти 11 000 получили ранения. Также из-за боевых действий погибло свыше 1400 израильтян, ранено более 3500.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС.
ТАСС / AP / Fatima Shbair