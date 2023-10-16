Около 500 детей могут находиться под завалами рухнувших зданий в Газе, заявили в Палестине

Не меньше 1,2 тысячи человек, из них около 500 детей, могут находиться под завалами зданий в секторе Газа в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра.

"Палестинские власти зафиксировали около 1,2 тысячи обращений о пропаже людей под завалами зданий в Газе", — сказал аль-Кудра, подчеркнув, что около 500 заявлений связаны с пропажей детей.

Представитель палестинского Минздрава выразил надежду, что многие из них ещё живы.