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17 октября, 09:34

Израиль не начнёт наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена, пишут СМИ

Der Spiegel: Израиль не начнёт операцию в секторе Газа до конца визита Байдена

Израиль, вероятно, не начнёт наземную операцию на территории сектора Газа до конца визита президента США Джо Байдена в еврейское государство. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

"Появляется всё больше признаков того, что наземное наступление Израиля не начнётся до тех пор, пока Байден не завершит свой визит солидарности в страну", — пишет издание.

Собеседник издания также называет практически невозможным проведение наземной операции во время визита американского лидера.

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Как накануне сообщал Лайф, Байден посетит Израиль 18 октября, во время визита он встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, а затем отправится в Иорданию.

Напомним, 14 октября ЦАХАЛ анонсировала атаку на сектор Газа с воздуха, моря и земли. Премьер Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. При этом ранее СМИ узнали, что наземная операция Израиля в секторе Газа отложена "на несколько дней" из-за облачной погоды.

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Обложка ©

Getty Images / Kim Hong-Ji – Pool

Наталья Исакова
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