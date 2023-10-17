Израиль не начнёт наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена, пишут СМИ

Израиль, вероятно, не начнёт наземную операцию на территории сектора Газа до конца визита президента США Джо Байдена в еврейское государство. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

"Появляется всё больше признаков того, что наземное наступление Израиля не начнётся до тех пор, пока Байден не завершит свой визит солидарности в страну", — пишет издание.