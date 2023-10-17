Не 300 км: В США раскрыли, как далеко бьют поставленные Киеву ракеты ATACMS
The Washington Post: США поставили Киеву ракеты ATACMS дальностью 160 километров
Вашингтон отправил Киеву ракеты ATACMS дальностью более 160 километров. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на осведомлённого американского чиновника.
"Американский чиновник, который знаком с версией поставленных Украине ATACMS, заявил, что дальность около 100 миль (160,93 километра. — Прим. Лайфа). Другие версии оружия могут достигать целей на удалении 190 миль (305,78 километра. — Прим. Лайфа)", — отмечает газета.
Отметим, что MGM-140 ATACMS является твердотопливной тактической баллистической ракетой класса "земля – земля". Её производит американская компания Lockheed Martin. Пусковыми установками являются реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США на днях тайно передали небольшое число ракет ATACMS Украине. Позже председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Бердянске после обстрела ВСУ нашли обломки ATACMS.
Как сообщал Лайф, в начале октября в Пентагоне заявили, что готовы передать Киеву тактические ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами, после согласия президента США Джо Байдена. Спустя несколько дней западные журналисты узнали, что американский лидер принял решение о поставке боеприпасов ещё в сентябре. В Кремле заметили, что в ответ на всё новые поставки вооружений Киеву ВС РФ повышают свои технические возможности.
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