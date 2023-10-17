Не 300 км: В США раскрыли, как далеко бьют поставленные Киеву ракеты ATACMS

Вашингтон отправил Киеву ракеты ATACMS дальностью более 160 километров. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на осведомлённого американского чиновника.

"Американский чиновник, который знаком с версией поставленных Украине ATACMS, заявил, что дальность около 100 миль (160,93 километра. — Прим. Лайфа). Другие версии оружия могут достигать целей на удалении 190 миль (305,78 километра. — Прим. Лайфа)", — отмечает газета.