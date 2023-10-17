Благоприятное отношение официальной Гааги к Украине объясняется происхождением короля Нидерландов Виллема-Александра, а именно нацистским прошлым его деда, который был членом НСДАП. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Бывший глава Королевского архива Флип Мааршалкервирд представил на суд общественности фотографию партийного билета НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партии Гитлера. — Прим. Лайфа) , принадлежавшего деду нынешнего короля Нидерландов Виллема-Александра — принцу-консорту Бернарду Липпе-Бистерфельдскому. Этот документ не оставляет сомнений: их голландское высочество был членом гитлеровской партии с 1933 по 1937 год", — написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что ранее, до того как были найдены документальные свидетельства, озвучивались подозрения о сотрудничестве принца Бернарда с фашистами. Так, незадолго до своей смерти тот публично опровергал и даже клялся на Библии в том, что якобы никогда не состоял в партии Гитлера. Как отметила Захарова, только удачное бракосочетание с принцессой Юлианой заставило Бернарда пересмотреть свои планы на будущее и сдать партбилет НСДАП.