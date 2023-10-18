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18 октября, 00:52

Ливанские протестующие подожгли здание ООН в Бейруте

В Бейруте протестующие подожгли здание ООН после удара по больнице в Газе

Ливанские протестующие разгромили здание ООН в Бейруте после ракетного удара по общественной больнице в секторе Газа, пишет Al-Watan. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

В Бейруте протестующие подожгли здание ООН после удара по больнице в Газе. Видео © t.me / Clash Report

На опубликованных кадрах видно, что митингующие закидывают здание организации огромными камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным агентства, в результате оно загорелось.

Кроме того, беспорядки произошли и в пригороде Бейрута Авкаре, где участники акций попытались штурмовать здание американского посольства. Известно, что против них полицией был применён слезоточивый газ и водомёты. Информации о пострадавших и степени ущерба не приводится.

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Напомним, ракетный удар по общественной больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа был нанесён вечером 17 октября. По последним данным, число погибших превысило 800, все они были гражданскими лицами. Утверждалось, что госпиталь был атакован израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. По мнению ЦАХАЛ, за удар несёт ответственность палестинская радикальная группировка "Исламский джихад". После происшествия в ряде стран вспыхнули массовые протесты.

Обложка ©

t.me / Clash Report

Оксана Попова
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