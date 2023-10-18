Ливанские протестующие подожгли здание ООН в Бейруте

Ливанские протестующие разгромили здание ООН в Бейруте после ракетного удара по общественной больнице в секторе Газа, пишет Al-Watan. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

В Бейруте протестующие подожгли здание ООН после удара по больнице в Газе. Видео © t.me / Clash Report

На опубликованных кадрах видно, что митингующие закидывают здание организации огромными камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным агентства, в результате оно загорелось.

Кроме того, беспорядки произошли и в пригороде Бейрута Авкаре, где участники акций попытались штурмовать здание американского посольства. Известно, что против них полицией был применён слезоточивый газ и водомёты. Информации о пострадавших и степени ущерба не приводится.