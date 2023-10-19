"Были весёлые, улыбались": Соседка убитой тёщи Намина рассказала, что предшествовало трагедии

Соседка 85-летней Полины Ткаченко, которую накануне зарезал сын легенды русского рока Стаса Намина, рассказала Лайфу о происшествии. По её словам, вчера оба брата — Роман и Артём — гостили у бабушки и помогали ей по хозяйству, ничего не предвещало беды.

Жительница села Крюково рассказала, что бабушка жила в доме одна, однако родственники часто приезжали из Москвы и навещали её. Так и вчера приехали помочь в огороде перед наступлением холодов — возили на тачке землю, при этом были довольно приветливы и улыбались. Также у ворот стояла машина Галины — матери Романа.

"Ей привезли землю, и они оба возились, ещё мне помахали. И Ромка тут, и Артём. <...> Никаких даже признаков не было, что что-то могло случиться. Оба весёлые, оба помахали", — подчеркнула она.