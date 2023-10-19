"Были весёлые, улыбались": Соседка убитой тёщи Намина рассказала, что предшествовало трагедии
Соседка убитой тёщи Стаса Намина: Бабушка сама растила Романа до 10–12 лет
Соседка 85-летней Полины Ткаченко, которую накануне зарезал сын легенды русского рока Стаса Намина, рассказала Лайфу о происшествии. По её словам, вчера оба брата — Роман и Артём — гостили у бабушки и помогали ей по хозяйству, ничего не предвещало беды.
Жительница села Крюково рассказала, что бабушка жила в доме одна, однако родственники часто приезжали из Москвы и навещали её. Так и вчера приехали помочь в огороде перед наступлением холодов — возили на тачке землю, при этом были довольно приветливы и улыбались. Также у ворот стояла машина Галины — матери Романа.
"Ей привезли землю, и они оба возились, ещё мне помахали. И Ромка тут, и Артём. <...> Никаких даже признаков не было, что что-то могло случиться. Оба весёлые, оба помахали", — подчеркнула она.
При этом Романа соседка охарактеризовала как "нормального" мужчину, от которого никто не ожидал ничего подобного. Более того, по её словам, убитая бабушка сама растила его до 10–12 лет. К слову, в то, что он мог убить родственницу из-за дома, женщина не верит, поскольку сразу после покупки участок был оформлен на Галину — его мать.
Сегодня стало известно, что в подмосковной деревне Крюково были убиты сын и тёща основателя групп "Парк Горького" и "Цветы" Стаса Намина. Тела режиссёра Артёма Микояна и его бабушки Полины Ткаченко обнаружили с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 39-летний приёмный сын Намина — Роман Микоян. По одной из версий, он мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений — они просили его завязать с наркотиками. Они, кстати, оказались не первыми его жертвами. Сам рокер уже прокомментировал гибель родных, назвав сына отморозком и мерзким человеком.
t.me / SHOT