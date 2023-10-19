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19 октября, 12:26

Музыкант Саруханов сообщил, что после трагедии не может дозвониться до Стаса Намина

Музыкант Саруханов выразил соболезнования родным и близким Стаса Намина

Музыкант Игорь Саруханов выразил соболезнования Стасу Намину в связи со смертью сына и тёщи, а также рассказал, что не может дозвониться до легенды русского рока, сообщает NEWS.ru.

"Я очень скорблю, и мне очень горько, что всё так получилось. Я не могу дозвониться до Стаса, понимаю, что ему сейчас тяжело и наверняка не хочется ни с кем разговаривать. Приношу свои искренние соболезнования родственникам и Стасу лично", — сказал Саруханов.
"Хороший человек": Консьержка сына Стаса Намина пришла в ужас от его преступления

"Хороший человек": Консьержка сына Стаса Намина пришла в ужас от его преступления

Сегодня стало известно, что в подмосковной деревне Крюково были убиты сын и тёща основателя групп "Парк Горького" и "Цветы" Стаса Намина. Тела режиссёра Артёма Микояна и его бабушки Полины Ткаченко обнаружили с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 39-летний приёмный сын Намина — Роман Микоян. По одной из версий, он мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений — они просили его завязать с наркотиками. Они, кстати, оказались не первыми его жертвами. Сам рокер уже прокомментировал гибель родных, назвав сына отморозком и мерзким человеком.

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ТАСС / Сергей Виноградов

Александра Мышляева
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