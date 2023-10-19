Музыкант Саруханов сообщил, что после трагедии не может дозвониться до Стаса Намина
Музыкант Саруханов выразил соболезнования родным и близким Стаса Намина
Музыкант Игорь Саруханов выразил соболезнования Стасу Намину в связи со смертью сына и тёщи, а также рассказал, что не может дозвониться до легенды русского рока, сообщает NEWS.ru.
"Я очень скорблю, и мне очень горько, что всё так получилось. Я не могу дозвониться до Стаса, понимаю, что ему сейчас тяжело и наверняка не хочется ни с кем разговаривать. Приношу свои искренние соболезнования родственникам и Стасу лично", — сказал Саруханов.
Сегодня стало известно, что в подмосковной деревне Крюково были убиты сын и тёща основателя групп "Парк Горького" и "Цветы" Стаса Намина. Тела режиссёра Артёма Микояна и его бабушки Полины Ткаченко обнаружили с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 39-летний приёмный сын Намина — Роман Микоян. По одной из версий, он мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений — они просили его завязать с наркотиками. Они, кстати, оказались не первыми его жертвами. Сам рокер уже прокомментировал гибель родных, назвав сына отморозком и мерзким человеком.
ТАСС / Сергей Виноградов