Полиция Финляндии завершила осмотр повреждённого газопровода Balticconnector
Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр повреждённого газопровода Balticconnector, сообщает ведомство.
"Осмотр места повреждения газопровода завершён, собранные образцы переданы на судебную экспертизу", — говорится в сообщении.
Представитель полиции Ристо Лохи отметил, что в исследовании места происшествия им помогали пограничная служба и силы обороны. Он добавил, что для детальной проверки потребовалось несколько погружений на глубину нескольких десятков метров.
Однако в ведомстве добавили, что, несмотря на завершение осмотра, расследование всё ещё продолжается. Полиция собрала образцы, которые будут переданы на экспертизу.
Напомним, 8 октября из-за утечки приостановили работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Её ликвидировали. На данный момент специалисты выясняют причины поломки. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, он мог сломаться из-за внешнего воздействия. А норвежские сейсмологи и вовсе утверждают, что зафиксировали на месте утечки взрыв, чего, правда, не заметили их эстонские коллеги. Также есть версия, что газопровод повредил корабельный якорь.
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