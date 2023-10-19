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19 октября, 18:58

Полиция Финляндии завершила осмотр повреждённого газопровода Balticconnector

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр повреждённого газопровода Balticconnector, сообщает ведомство.

"Осмотр места повреждения газопровода завершён, собранные образцы переданы на судебную экспертизу", говорится в сообщении.

Представитель полиции Ристо Лохи отметил, что в исследовании места происшествия им помогали пограничная служба и силы обороны. Он добавил, что для детальной проверки потребовалось несколько погружений на глубину нескольких десятков метров.

Однако в ведомстве добавили, что, несмотря на завершение осмотра, расследование всё ещё продолжается. Полиция собрала образцы, которые будут переданы на экспертизу.

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Напомним, 8 октября из-за утечки приостановили работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Её ликвидировали. На данный момент специалисты выясняют причины поломки. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, он мог сломаться из-за внешнего воздействия. А норвежские сейсмологи и вовсе утверждают, что зафиксировали на месте утечки взрыв, чего, правда, не заметили их эстонские коллеги. Также есть версия, что газопровод повредил корабельный якорь.

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Александра Мышляева
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